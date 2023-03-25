Почему изменились цены на топливо в Украине: эксперт назвал две причины

Причин резкого роста цен на украинских АЗС нет.

Снижение стоимости горючего на мировом рынке и эффективное планирование украинских трейдеров приводят к падению цен в Украине.

Об этом говорил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире информационного телемарафона.

По его словам, причин для резкого роста цен на украинские АЗС нет. А нынешнее удешевление обусловлено не только падением цен на мировом рынке.

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“Мы очень хорошо подготовились к антироссийским санкциям, введенным с 5 февраля в Европе, то есть к эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Правительство еще в конце октября [2022 года] обратилось к трейдерам с призывом формировать запасы, чтобы минимизировать перебои или какие-то кризисные явления”, — объяснил Сергей Куюн.

По его словам, таким образом, были сформированы достаточные запасы горючего.

"За январь-февраль на рынке было горючего больше, чем в довоенные месяцы 2022 года", — отметил эксперт.

Напомним, в Украине набирает обороты тенденция к снижению розничных цен на топливо.

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