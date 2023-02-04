В ЕС утвердили предельный уровень цен на российские нефтепродукты

Совет Евросоюза утвердил предельную цену на бензин и дизтопливо из России.
Совет Евросоюза 4 февраля утвердил предельную цену на бензин и дизтопливо из России на уровне $100 за баррель, а на продаваемую с дисконтом продукцию — на уровне $45 за баррель. Ограничения вступят в силу с 5 февраля 2023 года.
Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза.
Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, закупленных и загруженных ранее этого срока, предусмотрен переходный период в течение 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта планирует вернуться к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть. Просматривать это ограничение планируется каждые два месяца.
Ограничение цен на российскую нефть
Страны Евросоюза 2 декабря 2022 года согласовали регулируемый "потолок" цен на поставляемую морем российскую нефть. В ответ на действия ЕС в России устроили истерику и пригрозили остановить поставки в Европу.
По данным издания The Wall Street Journal, США вместе со странами союзниками готовят против России новые санкции за ее агрессию против Украины, которые будут направлены на ограничения экспорта нефтепродуктов.
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