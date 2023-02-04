В ЄС затвердили граничний рівень цін на російські нафтопродукти

Рада Євросоюзу затвердила граничну ціну на бензин і дизпаливо з Росії.

Рада Євросоюзу 4 лютого затвердила граничну ціну на бензин і дизпаливо з Росії на рівні $100 за барель, а на продукцію, що продається з дисконтом, — на рівні $45 за барель. Обмеження набудуть чинності від 5 лютого 2023 року.

Про це йдеться на сайті Ради Євросоюзу.

Для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені та завантажені раніше цього терміну, передбачено перехідний період протягом 55 днів. Крім того, Рада ЄС від середини березня планує повернутися до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту. Переглядати це обмеження планується кожні два місяці.

Обмеження цін на російську нафту

Країни Євросоюзу 2 грудня 2022 року погодили регульовану "стелю" цін на російську нафту, що поставляється морем. У відповідь на дії ЄС у Росії влаштували істерику та пригрозили зупинити постачання до Європи.

За даними видання The Wall Street Journal, США разом з країнами союзниками готують проти Росії нові санкції за її агресію проти України, які будуть спрямовані на обмеження щодо експорту нафтопродуктів.

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