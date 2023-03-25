Чому змінилися ціни на пальне в Україні: експерт назвав дві причини

Причин для різкого зростання цін на українських АЗС немає.

Зниження вартості пального на світовому ринку та ефективне планування українських трейдерів призводять до падіння цін в Україні.

Про це говорив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, причин для різкого зростання цін на українських АЗС немає. А теперішнє здешевшання зумовлене не тільки падінням цін на світовому ринку.

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“Ми дуже гарно підготувалися до антиросійських санкцій, які були запроваджені від 5 лютого у Європі, тобто до ембарго на імпорт російських нафтопродуктів. Уряд ще наприкінці жовтня [2022 року] звернувся до трейдерів із закликом формувати запаси, щоб мінімізувати перебої або якісь кризові явища”, - пояснив Сергій Куюн.

За його словами, таким чином було сформовано достатні запаси пального.

“За січень-лютий на ринку було пального більше, ніж у довоєнні місяці 2022 року”, - зауважив експерт.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів тенденція до зниження роздрібних цін на пальне.

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