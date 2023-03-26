ВСУ отбили часть трассы Е40, что севернее Бахмута, — американские аналитики

Вооруженные силы провели успешное контрнаступление севернее Бахмута Донецкой области. Украинские защитники сумели отразить часть территории вдоль трассы Е40.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

Специалисты Института отмечают, что оккупационные российские войска продолжали наносить наземные удары в городе, а также в его окрестностях. На кадрах с геолокацией, датируемых 25 марта, видно, что армия продвинулась по шоссе T0513 в Бахмуте в направлении центра города и частично в его юго-западной части.

Российские блоггеры также утверждали, что боевые действия продолжаются к северу от Бахмута, в центре города и юго-западнее.

Кадры с геолокацией, опубликованные 24 марта, показывают, что во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

Карты боев ISW. Фото: ISW.

Ситуация в Бахмуте

Разведка Британии информировала, что "штурм россиянами Бахмута зашел в тупик". В своде говорится, что ситуацию в городе усиливает напряженность в отношениях между Министерством обороны России и группой "Вагнер".

Впрочем, в ВСУ такие данные пока не подтверждают. Там говорят, что информация о том, что наступление российских войск на Бахмутском направлении замедлилось, требует уточнения. Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку на Бахмутском направлении удается стабилизировать. Однако он остается самым сложным на фронте.

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