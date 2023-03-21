Україна отримає більш стару версію танка Abrams: у Пентагоні назвали терміни постачання

У США повідомили, що нададуть Україні основні бойові танки Abrams M1A1. Це базова версія танка, старіша за M1A2. Зброю доставлять уже до осені 2023 року.

Про це повідомив бригадний генерал ВПС, прессекретар Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

Райдер зазначив, що в січні 2023 року США анонсували передавання Україні 31 танка Abrams. Тоді офіційні особи підтверджували, що поставити планується версію M1A2.

"Однак після того, як ми зробили цю заяву, ми були віддані вивченню варіантів постачання бронетехніки якнайшвидше. І після подальшого вивчення та аналізу того, як найкраще це зробити, Пентагон у тісній координації з Україною ухвалив рішення надати варіант танка Abrams M1A1", - сказав Райдер.

За його словами, це значно прискорить терміни постачання і дозволить "надати такий важливий потенціал Україні вже до осені цього року".

"Ми також надамо Україні можливості, дуже схожі на M1A2, які включають покращену броню, 120-мм гармату та великокаліберний кулемет", - уточнив спікер.

Нагадаємо, очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, прибудуть до України до кінця березня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.