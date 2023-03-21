Украина получит более старую версию танка Abrams: в Пентагоне назвали сроки поставки

В США сообщили, что предоставят Украине основные боевые танки Abrams M1A1. Это базовая версия танка старше M1A2. Оружие будет доставлено уже к осени 2023 года.

Об этом сообщил бригадный генерал ВВС, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Райдер отметил, что в январе 2023 года США анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. Тогда официальные лица подтверждали, что планируется поставить версию M1A2.

"Однако после того, как мы сделали это заявление, мы были преданы изучению вариантов поставки бронетехники как можно быстрее. И после дальнейшего изучения и анализа того, как лучше это сделать, Пентагон в тесной координации с Украиной принял решение предоставить вариант танка Abrams M1A1", — сказал он. Райдер.

По его словам, это значительно ускорит сроки поставок и позволит "предоставить такой важный потенциал Украине уже к осени этого года".

"Мы также предоставим Украине возможности, очень похожие на M1A2, включающие улучшенную броню, 120-мм пушку и крупнокалиберный пулемет", — уточнил спикер.

Напомним, что глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, прибудут в Украину до конца марта.

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