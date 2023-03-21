США передадут танки Abrams Украине быстрее, чем ожидалось - Кирби

В Вашингтоне заявили, что появились некоторые изменения, позволяющие ускорить процесс.

Соединенные Штаты намерены ускорить процесс передачи украинским военным танков Abrams и уже ведут работу в этом направлении.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает Bloomberg.

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Кирби отметил, что в Вашингтоне уже работают над тем, чтобы "доставить танки Abrams в Украину чуть быстрее, чем ожидалось раньше".

Он отметил, что появились некоторые изменения, которые позволят ускорить этот процесс.

"Мы работаем над этим... Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", — заявил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре вспомогательных машины.

Кроме того, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, прибудут в Украину до конца марта.

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