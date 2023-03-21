Опасность для Авдеевки: эксперт объяснил, какие коварные планы у россиян

Отмечается, что украинские военные продолжают организованную там оборону. Но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются зайти с плавней.

Какая сейчас там ситуация и действительно ли могут россияне попытаться окружить этот город, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

“Авдеевка находится рядом с Донецком. Девятый год там удерживают оборону наши военные, отрыты хорошие рубежи, пройти их практически невозможно. Но россиянам обязательно нужно это сделать, отодвинуть наш гарнизон на запад, попытаться хотя бы километров на 30 отодвинуть линию фронта, поскольку авдеевский гарнизон достает до центра города и опасен для россиян как одно из основных направлений по освобождению Донецка. Поэтому брошены примерно такие же силы, как на выдавливание из Бахмута наших войск. Такие же усилия брошены и на выдавливание нашего гарнизона из Авдеевки. Поскольку выполнить это невозможно, за 9 лет отстроена очень хорошая система обороны, они пытаются ее обойти с юга и севера”, — рассказал Роман Свитан.

Также он добавил, что наша вторая линия обороны находится несколько западнее в районе Карловского водохранилища, дальняя артиллерия достает до границ обороны и прикрывает их, и в Авдеевке в том числе.

“Поэтому этот тандем примерно такого же уровня, как тандем в Бахмуте, в Часовом Яру. Такой же тандем у авдеевского гарнизона и артиллерии в районе Карловки удерживает российские войска от окружения этого гарнизона. Давить они будут ровно столько, сколько будут находиться в самом Донецке. Поскольку Донецк будут освобождать, наверное, в последнюю очередь со стороны Луганска, то и авдеевскому, и бахмутскому гарнизонам, конечно, придется еще несколько месяцев удерживать рубежи”, — подчеркнул военный эксперт.

Институт изучения войны отмечает, что всеобщее весеннее наступление России приближается сейчас к кульминации. По мнению аналитиков, эти 300 тысяч российских солдат не смогли дать России какого-то решающего наступательного преимущества в Украине и очень маловероятно, что привлечение дополнительных сил в будущем приведет к каким-либо кардинальным результатам в этом году.

“Для выполнения какой-либо задачи выделяется определенное количество сил и средств. Силы россияне однажды собрали, но средств они не смогли им дать, чтобы выполнять задачи хотя бы обороны. Поэтому мясо против железа никогда не побеждало. У россиян будет единый механизм как-то защититься от украинских Вооруженных сил — уйти за границу Украины, спрятаться и молить Бога, чтобы военно-политическое руководство Украины не приняло решение идти к Дону, отбрасывая российские войска за Дон и используя уже именно этот рубеж обороны как основной. Даже к такого рода действиям россияне сейчас не готовы. Они выдыхаются. У них есть еще несколько недель для того, чтобы собрать все накопившиеся средства и как-то их перенаправить в сторону Бахмута, Кременной, Авдеевки или даже Угледара”, — подчеркнул Свитан.

По его словам, через несколько недель этих средств будет также недостаточно. Именно к этому времени должно начаться уже наше контрнаступление, и это будет кульминацией наступательных действий россиян и началом наших наступательных действий.

Напомним, НАТО считает, что главной целью ожидаемого наступления украинских военных будет пробивание коридора в оккупированный полуостров Крым.

Читайте также: