Небезпека для Авдіївки: експерт пояснив, які підступні плани у росіян

Зазначається, що українські військові продовжують там організовану оборону. Але їхні шляхи постачання під все більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з плавнів.

Яка зараз там ситуація і чи дійсно можуть росіяни спробувати оточити це місто, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Авдіївка знаходиться поряд з Донецьком. Дев’ятий рік там утримують оборону наші військові, відриті хороші рубежі, пройти їх практично неможливо. Але росіянам обов’язково потрібно це зробити, відсунути наш гарнізон на Захід, спробувати хоча б кілометрів на 30 відсунути лінію фронту, оскільки Авдіївський гарнізон дістає до центру міста і небезпечний для росіян як один з основних напрямків зі звільнення Донецька. А тому кинуті приблизно такі ж сили, як на вичавлювання з Бахмуту наших військ. Такі ж зусилля кинуті і на вичавлювання нашого гарнізону з Авдіївки. Оскільки виконати це неможливо, за 9 років відбудована дуже хороша система оборони, вони намагаються її обійти з Півдня та Півночі”, - розповів Роман Світан.

Також він додав, що наша друга лінія оборони, яка знаходиться трохи західніше в районі Карлівського водосховища, дальня артилерія дістає до рубежів оборони і прикриває їх і в Авдіївці у тому числі.

“Тому цей тандем приблизно такого ж рівня, як тандем у Бахмуті у Часовому Ярі. Такий самий тандем у Авдіївського гарнізону і артилерії в районі Карлівки утримує російські війська від оточення цього гарнізону. Давити вони будуть рівно стільки, скільки будуть знаходитися у самому Донецьку. Оскільки Донецьк будуть звільнювати, напевно, в останню чергу з боку Луганська, то і Авдіївському, і Бахмутському гарнізонам, звичайно, доведеться ще кілька місяців утримувати рубежі”, - підкреслив військовий експерт.

Інститут вивчення війни зазначає, що загальний весняний наступ Росії наближається зараз до кульмінації. На думку аналітиків, ці 300 тисяч російських солдатів не змогли дати Росії якоїсь вирішальної наступальної переваги в Україні і дуже малоймовірно, що залучення додаткових сил у майбутньому призведе до якихось кардинальних результатів цього року.

“Для виконання будь-якої задачі виділяється певна кількість сил і засобів. Сили росіяни якось зібрали, але засобів вони не змогли їм дати, аби виконувати задачі хоча б оборони. Тому м’ясо проти заліза ніколи не перемагало. У росіян буде єдиний механізм якось захиститись від українських Збройних сил — піти за ось кордону України, заховатися і молити Бога, щоб військово-політичне керівництво України не прийняло рішення йти до Дону, відкидаючи російські війська за Дон і використовуючи вже саме цей рубіж оборони як основний. Навіть до такого роду дій росіяни зараз не готові. Вони видихаються. В них є ще кілька тижнів для того, щоб зібрати всі накопичені засоби і якось їх перенаправити в бік Бахмуту, Кремінної, Авдіївки чи навіть Вугледару”, - наголосив Світан.

За його словами, через кілька тижнів цих засобів буде так само недостатньо. Саме до цього часу має початися вже наш контрнаступ і це буде кульмінацією наступальних дій росіян і початком наших наступальних дій.

Нагадаємо, що НАТО вважає, що головною метою очікуваного наступу українських військових буде пробиття коридору в окупований півострів Крим.

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