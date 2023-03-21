США передадуть танки Abrams Україні швидше, ніж очікувалось — Кірбі

У Вашингтоні заявили, що зʼявилися деякі зміни, які дозволять пришвидшити процес.

Сполучені Штати мають намір прискорити процес передавання українським військовим своїх танків Abrams і вже ведуть роботу в цьому напрямку.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Bloomberg.

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Кірбі зазначив, що у Вашингтоні вже працюють над тим, щоб "доставити танки Abrams до України трохи швидше, ніж очікувалося раніше".

Він зазначив, що зʼявилися деякі зміни, які дозволять пришвидшити цей процес.

"Ми працюємо над цим... Є деякі зміни, які можна внести в процес, щоб пришвидшити його", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжні машини.

Крім того, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що бойові танки Leopard 2A6, обіцяні Німеччиною та Португалією, прибудуть до України до кінця березня.

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