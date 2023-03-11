В Дании сообщили, когда смогут передать Украине первые танки Leopard 1

Копенгаген пытается передать Украине технику как можно быстрее.

В Министерстве обороны Дании считают, что ориентировочно могут доставить в Украину танки Leopard 1 уже весной. Впрочем, когда именно не уточняют.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, пишет Европейская правда.

Отмечается, что политик посетил германское предприятие FFG, где ремонтируют эти танки.

"Я побывал там и увидел, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается. Мы сможем отправить их как можно быстрее. Надеемся, что сможем доставить первые танки Украине весной", – заявил Троэльс Лунд Поульсен.

Министр отметил важность сотрудничества Дании с другими странами по "поддержке украинской борьбы за свободу".

Напомним, боевые танки Leopard 2A6, обещанные Германией и Португалией, прибудут в Украину до конца марта. Они прибудут вместе с подготовленными экипажами и готовы к применению на фронте.

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