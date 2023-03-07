Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2: Блащак озвучил сроки

Польша передаст Украине 10 танков Leopard 2 на этой неделе.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Bloomberg.

Министр рассказал, что Польша готова запустить сервисный центр, занимающийся обновлением и обслуживанием танков Leopard

"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы", – заявил Блащак.

Он добавил, что это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard.

"Но ее может решить, прежде всего, немецкая вооруженная промышленность. Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину", — добавил Блащак.

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В министерстве национальной обороны Польши отметили, что появление в испанском издании упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой во время перевода.

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