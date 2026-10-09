Когда сажать малину

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Малина хорошо приживается на одном месте на много лет, поэтому время посадки имеет значение для дальнейшего роста и урожайности. Садоводы высаживают ее в два основных периода — осенью или весной, и каждый из них имеет свои преимущества и риски. Чтобы саженец хорошо укоренился, важно учитывать не только календарь, но и погоду, состояние почвы и особенности конкретного региона.

Когда лучше сажать малину — осенью или весной

Оба срока подходят, но при благоприятной осенней погоде посадка осенью часто имеет преимущество: саженец успевает укорениться до морозов и весной быстрее начинает расти. Если же осень короткая, почва переувлажнена или морозы уже близко, безопаснее перенести посадку на раннюю весну.

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Почему малину часто советуют сажать осенью

Украинские агрономы отмечают, что осенняя посадка для малины имеет несколько преимуществ.

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В сентябре и октябре саженцы еще успевают укорениться и окрепнуть, а весной быстрее начинают расти. Осенние дожди помогают поддерживать влажность почвы, а солнце уже не так активно, поэтому молодые растения меньше страдают от пересыхания. Осенью малина получает время на адаптацию еще до начала нового сезона.

Когда сажать малину осенью

Ориентироваться лучше не только на календарь, но и погоду.

Для большинства регионов Украины посадку производят примерно в сентябре-октябре, но важно, чтобы после высадки оставалось время до устойчивых морозов.

Главное условие — почва еще не должна быть промерзшей или переувлажненной.

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Если малина взорвана слишком поздно и почти сразу начинаются сильные морозы, корневая система может не успеть нормально прижиться.

После осенней посадки специалисты советуют окучить основу растения землей или замульчировать, чтобы дополнительно защитить корни в бесснежную морозную погоду.

Когда лучше отложить посадку малины до весны

Весна будет более безопасным вариантом, если:

осень показалась очень короткой;

уже ожидаются стойкие морозы;

почва слишком мокрая;

саженец приобрели очень поздно.

В таком случае лучше высадить малину ранней весной, как только земля оттает и станет пригодной для работы.

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Агрономы обращают внимание, что корневая система малины начинает активно работать, когда почва прогревается примерно до +7 °C. Весной не стоит ждать до жары — посадку лучше провести как можно раньше.

Какие плюсы весенней посадки

Главное преимущество весны — впереди весь теплый сезон.

У саженца много времени, чтобы укорениться и окрепнуть до следующей зимы.

Но есть и минус, весной и в начале лета почва быстрее пересыхает, поэтому молодые растения придется чаще поливать.

Если весна быстро переходит в теплую и сухую погоду, только высаженная малина может испытывать больший стресс, чем при осенней посадке.

Что выбрать — осень или весну

Если осень длинная, почва не заболочена и до морозов еще есть время, осенняя посадка часто будет более удобной. Растение успевает адаптироваться и весной быстрее трогается в рост.

Если же холода приходят рано или посадку уже слишком поздно проводить, лучше дождаться ранней весны.

То есть правило можно сформулировать просто: есть время до морозов — сажайте осенью; опоздали или есть риск сильного похолодания — переносите посадку на весну.

Где лучше сажать малину

Срок посадки важен, но не менее важно место.

Малина лучше растет на хорошо освещенном участке, где нет застоя воды.

Почва желательно иметь рыхлую, плодородную и умеренно влажную. В низинах, где после дождя долго стоит вода, корни могут страдать от нехватки воздуха.

Институт садоводства НААН отмечает, что технологии выращивания ягодных культур должны адаптироваться к конкретным региональным условиям Украины.

Как посадить малину

Перед посадкой участок очищают от многолетних сорняков и при необходимости добавляют органические удобрения.

Саженец устанавливают так, чтобы корни были хорошо расправлены, после чего засыпают землей и поливают.

Слишком глубоко сажать малину не нужно. После посадки почву желательно замульчировать. Для этого подойдут солома, измельченная кора, опилки, компост или другой органический материал.

Мульча помогает сохранить влагу и защищает корни от резких перепадов температуры.

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