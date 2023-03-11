Аллигатора нашли спустя 20 лет после похищения из зоопарка

Считается, что рептилию похитили из зоопарка, когда она была детенышом или даже еще не вылупилась из яйца.

В США нашли аллигатора, которого 20 лет похитили из зоопарка Техаса. Животное обнаружили на заднем дворике одного из домов в 80 км от зоопарка.

Об этом пишет BBC.

По словам чиновников, рептилию 2,5 метра длиной по прозвищу Тева, вероятно, украл человек, работавший волонтером в зоопарке "Мир животных и змеиная ферма".

Аллигатора обнаружил техасский охотничий смотритель недалеко от города Остин и вернул животное в зоопарк в Нью-Браунфелсе.

"Из аллигаторов не выходят хорошие домашние животные", – заявили в Департаменте парков и дикой природы Техаса.

Животное явно забрали, когда оно было детенышем или даже еще не вылупилось из яйца.

Владелец дома не имел необходимых разрешений на хранение рептилии. Поэтому аллигатора конфисковали, а на лицо, имя которого не называют, составлено два протокола.

В зоопарке опубликовали видео, в котором указано, что Теву знакомят с другими аллигаторами, животное хорошо адаптировалось к новой среде.

Напомним, во Флориде трехметровый аллигатор убил 85-летнюю женщину, когда та спасала свою собаку.

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