Аллигатора нашли спустя 20 лет после похищения из зоопарка

Считается, что рептилию похитили из зоопарка, когда она была детенышом или даже еще не вылупилась из яйца.
В США нашли аллигатора, которого 20 лет похитили из зоопарка Техаса. Животное обнаружили на заднем дворике одного из домов в 80 км от зоопарка.
Об этом пишет BBC.
По словам чиновников, рептилию 2,5 метра длиной по прозвищу Тева, вероятно, украл человек, работавший волонтером в зоопарке "Мир животных и змеиная ферма".
Аллигатора обнаружил техасский охотничий смотритель недалеко от города Остин и вернул животное в зоопарк в Нью-Браунфелсе.
"Из аллигаторов не выходят хорошие домашние животные", – заявили в Департаменте парков и дикой природы Техаса.
Животное явно забрали, когда оно было детенышем или даже еще не вылупилось из яйца.
Владелец дома не имел необходимых разрешений на хранение рептилии. Поэтому аллигатора конфисковали, а на лицо, имя которого не называют, составлено два протокола.
В зоопарке опубликовали видео, в котором указано, что Теву знакомят с другими аллигаторами, животное хорошо адаптировалось к новой среде.
Напомним, во Флориде трехметровый аллигатор убил 85-летнюю женщину, когда та спасала свою собаку.
Читайте также: