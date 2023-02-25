Любовный гороскоп на март 2023 года

Март – время кардинальных перемен в личной жизни, неожиданных любовных перипетий и счастливых поворотов. Месяц сильной интуиции и интересных озарений. Первая половина месяца достаточно сложная для сферы взаимоотношений, но с 17 марта в жизнь многих людей войдет любовь и гармония.

В целом, март 2023 года станет ярким, страстным и романтичным. В этом месяце будет много интересных и перспективных знакомств. Особо чувствительных и творческих людей воспоминания накроют с головой, в результате чего могут возникнуть отношения с бывшими возлюбленными. Поэтому многим людям придется решить, что оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее.

С 17 марта Венера, планета любви, комфорта и красоты входит в знак Тельца – транзит благоприятствует укреплению отношений и поиску гармонии. Однако соединение с Ураном в конце марта – аспект неоднозначный. Он может принести неожиданный волнующий роман, новое знакомство с оригинальным человеком, но так же и создать проблемы в отношениях вплоть до неприятных сюрпризов и разрыва.

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ОВЕН

Месяц экспансии, развития и укрепления любовных взаимоотношений. Создав прочный фундамент в предыдущем году, ваши отношения начинают расти ввысь и вширь, охватывать новые области, может быть, примите решение официально оформить взаимоотношения. Устоявшиеся, семейные отношения подвергаются определенному риску, если ставить себя на первое место. Если вы одиноки, находитесь в поиске идеального партнера, то поездки и путешествия значительно увеличат шансы на успех у представителей противоположного пола.

ТЕЛЕЦ

Вы излучаете невероятный магнетизм, можно сказать, снедаемы плотскими страстями и желаниями. А это способствует вдохновению, продуктивному творчеству и обретению особого влияния на других людей. Не следует связывать себя какими-либо рутинными распорядками. Вы достигнете наибольшего результата, если будете свободны и раскрепощены. Этот месяц предложит вам много интересных занятий, волнующих впечатлений, приятных ощущений, так что будет реальная возможность окунуться с головой в жизненные удовольствия.

БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на многообразие ваших связей, постарайтесь, чтобы все они были, так или иначе, полезны. Представители противоположного пола могут тянуть вас в разные стороны, что называется, сражаться за ваше внимание. Главная опасность месяца – стать причиной конфликта, сопернической борьбы ваших поклонников или поклонниц. Вас хотят видеть на мероприятиях, приглашают и приходят в гости, что может давать вам усталость и привести к напрасному распылению сил. Семейные люди почувствуют себя гораздо благополучнее одиноких.

РАК

Постарайтесь не терять из виду свои цели, связанные с детьми, жильем, семейными отношениями, иначе все те преимущества, которые были достигнуты в предыдущий год, будут утеряны. У вас был долгий, непростой период в личной жизни, но уже с конца марта вы поймете, что большинство сложностей позади. Хорошее время для откровенных разговоров с любимым человеком, а также другими близкими и родными людьми. Возможны значительные преобразования - такие, как смена жительства или перемены в отношениях с важными для вас людьми.

ЛЕВ

Многие люди, в том числе совершенно незнакомые, будут рассчитывать в этом месяце на вашу эмоциональную поддержку и понимание. Возможны неожиданные сюрпризы в семье или со стороны близких людей, которые заставят вас изменить свои планы. Но в целом на фоне этого суматошного года, март будет более спокойным и гармоничным. Чтобы восстановить душевные силы, потраченные на помощь другим, можно порекомендовать поездку в какое-нибудь знакомое и любимое вами место вместе с романтическим партнером или семьей.

ДЕВА

В этом месяце надо больше внимания уделить семье и близким, дорогим вам людям. Если у вас недавно завязались романтические отношения, постарайтесь осчастливить партнера, подарить необычный подарок. Очень благоприятный период начинается с 17 марта – это хорошее время для того, что перевести ваши отношения на совершенно новый уровень. И не стесняйтесь почаще и погромче хвалить любимого человека, в марте это первейшее занятие. Будьте нестандартны, более открыты и в вашей жизни появятся новые, интересные люди.

ВЕСЫ

Чем больше вы на виду, среди людей, тем больше счастливых возможностей вы получаете. Саоим присутствием вы многих можете осчастливить. Если в первой половине месяца в отношениях возникают трудности, то во второй половине, все встанет на свои места и все неприятности останутся в прошлом. Используйте свое влияние на своих знакомых, приятелей и других людей, собравшихся вокруг вас - вы удивитесь, насколько впечатляющих результатов вы сможете добиться в роли лидера и идейного вдохновителя.

СКОРПИОН

Будьте готовы к тому новому, что входит в вашу жизнь. Это может быть внезапная любовь или новое знакомство, которое со временем перерастет в дружеские взаимоотношения. Возможно, пришло время признаться себе, что некоторые связи изжили себя. Расставшись с ними, вы получите запас сил и времени, необходимый, чтобы перевести свою жизнь на качественно новый уровень. Это один из лучших месяцев для путешествий и общения с иностранцами, при этом неважно, путешествуете ли вы по делам или просто отдыхаете.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, уже долгое время вы испытываете сомнения, не доверяете партнеру или подозреваете его в неверности. Как бы вам не хотелось все высказать – держите себя в руках, не раздувайте скандал на ровном месте. Лучше все ваше воображение направьте в творческую сферу и обустройство быта. В этом месяце, что называется, пазл сложится, спокойствие придет в вашу личную жизнь. Одинокие представители знака, наконец-то, познакомятся с потенциальным романтическим партнером или же прошлые отношения снова активизируются.

КОЗЕРОГ

В первой половине месяца пробуждается авантюризм, раскованность, непреодолимое желание попробовать все новое и изменить свою жизнь. Главное сейчас, не сделать ошибку – подождите до 24 марта, а потом принимайте судьбоносные решения. Много волнующих возможностей - и даже слишком много, поэтому ваши существующие взаимоотношения подвергаются серьезной проверке. Новые романтические связи, скорее всего, окажутся недолговечными, поэтому не стоит рисковать в этой сфере.

ВОДОЛЕЙ

Вам может показаться, что все скучно и пресно вокруг, а партнер вдруг стал чужим, поскольку его не интересует то, что привлекает вас. Направьте свою энергию и своеобразный творческий потенциал в работу. Путешествуйте, встречайтесь с новыми людьми, пробуйте незнакомые блюда. Вы почувствуете, что мир стал просторнее и интереснее. Сейчас для вас достаточно и того удовольствия, которое приносят вам свежие впечатления. Только в третьей декаде марта жизнь заиграет новыми красками, а романтика ворвется в вашу жизнь.

РЫБЫ

Через представителей противоположного пола вы можете узнать все, что вам необходимо. Любовные отношения и взаимная симпатия способствуют решению житейских вопросов. Большое количество разнообразных дел в этом месяце не позволяет вам серьезно задуматься об истинной сути того, что связывает вас с романтическим партнером. Однако в третьей декаде марта наступает время сомнений и серьезных размышлений. Вполне возможно, что примите решение завершить отношения, но не делайте этого до конца месяца. Все может измениться в один миг.

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