Змінить хід війни в Україні: американський генерал назвав важливу подію

Визволення анексованого Криму може стати вирішальною частиною війни агресорки Росії проти України. Втім, для успіху деокупації півострова необхідно, щоб міжнародні партнери відкрито, заявили, що хочуть перемоги України.

Таку думку в інтерв'ю Newsbreak висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес.

За його словами, успіхи на сході не матимуть такого стратегічного ефекту, як визволення Криму. Ба більше - перебіг війни може змінитись дуже швидко, якщоСША відкрито заявлять, що хочуть перемоги України, а звільнення Криму є ключем до цього.

Годжес наголошує, що у Вашингтоні зробили дуже багато для української армії у контексті військової допомоги, проте зараз бракує твердої заяви про перемогу України.

"Ви можете убити кожного росіянина в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічний результат, але ви звільните Крим, і тоді, я думаю, ви повністю зміните весь стратегічний контекст. Але чого не вистачає, так це того, що президент, адміністрація не сказали публічно: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла", - заявив Годжес.

Генерал вважає, що причина в тому, що США не впевнені у результаті війни. Мовляв, американський лідер Джо Байден зробив хорошу роботу з об'єднання союзників, але США та їхні європейські партнери досі стурбовані тим, що станеться, якщо російський президент-диктатор Володимир Путін втратить владу.

"Людям не спало на думку, що Росія тут зазнає поразки, їм важко з цим. Я думаю, що адміністрація також надмірно стурбована ризиком того, що Росія якимось чином переведе війну в ядерний конфлікт", – пояснив Годжес.

Нагадаємо, Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв доповів Путіну, що охорону Кримського мосту посилять перед літнім сезоном. Зокрема, буде збільшено кількість охоронців та оглядових пунктів.

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