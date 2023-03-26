Російський наступ в Україні досягає кульмінації - ISW

Попри це окупанти можуть продовжувати часті та агресивні атаки на Бахмут.

В ISW вважають, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації. Щоб запобігти цьому, регулярна армія РФ може втрутитися в атакувальні дії найманців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW наглошують, що російські наступи в Україні досягають свого завершення. Разом з тим вони зауважують, що українські та західні офіційні особи 25 березня висловлювали різні погляди щодо ситуації з наступом Росії у Бахмуті, "але всі погоджуються з оцінкою того, що російські зусилля на цьому напрямку, імовірно, досягнуть кульмінації".

Заяви британської розвідки, речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо ситуації в Бахмуті, вважають в ISW, "не є взаємовиключними".

"Російські війська можуть продовжувати часті та агресивні атаки на Бахмут, навіть якщо наступ закінчився майже безуспішно, оскільки кульмінація не означає відсутність боїв. Російські атаки в Бахмуті та його околицях можуть відновитися на високих рівнях, не приносячи значних нових досягнень, якщо регулярна російська армія справді вступить у бій", - йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що залучення армії РФ могло б навіть запобігти кульмінації атаки та створити значний в оперативному відношенні прогрес для агресора, але такі можливості наразі є малоймовірними.

Нагадаємо, американські аналітики наголошують, що ЗСУ провели успішний контрнаступ північніше Бахмута. Українські захисники зуміли відбити частину території вздовж траси Е40.

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