Российское наступление в Украине достигает кульминации — ISW

Несмотря на это, оккупанты могут продолжать частые и агрессивные атаки на Бахмут.

В ISW считают, что наступление российских оккупантов в Украине достигает кульминации. Чтобы предотвратить это, регулярная армия РФ может вмешаться в атакующие действия наемников ППК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты ISW отмечают, что российские наступления в Украине достигают своего завершения. Вместе с тем они отмечают, что украинские и западные официальные лица 25 марта высказывали разные взгляды по ситуации с наступлением России в Бахмуте, "но все соглашаются с оценкой того, что российские усилия на этом направлении, вероятно, достигнут кульминации".

Заявления британской разведки, спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по поводу ситуации в Бахмуте, считают в ISW, "не являются взаимоисключающими".

"Русские войска могут продолжать частые и агрессивные атаки на Бахмут, даже если наступление закончилось почти безуспешно, поскольку кульминация не означает отсутствия боев. Российские атаки в Бахмуте и его окрестностях могут восстановиться на высоких уровнях, не принося значительных новых достижений, если регулярная российская армия вступит в бой", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что привлечение армии РФ могло бы даже предотвратить кульминацию атаки и создать значительный в оперативном отношении прогресс для агрессора, но такие возможности пока маловероятны.

Напомним, американские аналитики подчеркивают, что ВСУ провели успешное контрнаступление севернее Бахмута. Украинские защитники сумели отразить часть территории вдоль трассы Е40.

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