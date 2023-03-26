На війні в Україні за тиждень загинули троє добровольців з Польщі

Один з загиблих воїнів добровільно прибув захищати Україну ще у квітні минулого року.

На війні в Україні загинули троє добровольців із Польщі. Усі вони померли від важких поранень отриманих на сході України.

Про це повідомив міністр Ради міністрів Республіки Польща Міхал Дворчик.

За його словами, вранці 26 березня, у лікарні Дніпра помер тяжко поранений доброволець з Польщі. Зазначається, що він став третім громадянином Польщі, який загинув унаслідок розв'язаної Росією війни проти України упродовж останнього тижня.

"Вранці в лікарні Дніпра помер важкопоранений доброволець. Трагічний тиждень – загалом загинуло 3 наших співвітчизників, які воюють на стороні України", – зазначив польський урядовець.

Він не назвав імена воїнів, які віддали життя у боях за Україну.

Однак напередодні кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський розповідав про загибель командира взводу Іноземного легіону на ім'я Міхал. Воїн добровільно прибув захищати Україну ще у квітні минулого року. Узимку отримав поранення і їздив на лікування у рідну країну, однак вже на Різдво приїхав до побратимів на фронт.

Також читайте Ракетний удар по Запоріжжю: у лікарні помер молодий хлопець

Натомість оприлюднили новини щодо поранених волонтерів з Польщі більш обнадійливі.

"Після того, як напередодні стало відомо, що волонтер з легкими пораненнями вже повернувся додому, стало відомо про поращення стану його колеги, котрий з тяжчики пораненнями був госпіталізований в одну з лікарень Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Дворчик розповів і те, що стан поранених 16 березня поблизу міста Часів Яр польських волонтерів значно покращився: один вже дістався Польщі, інший – готується до повернення додому.

Раніше стало відомо, що на фронті загинув засновник розвідувального загону "Бешкетники Сірка" Іван Щеголов.

Читайте також: