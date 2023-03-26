На войне в Украине за неделю погибли три добровольца из Польши

Один из погибших воинов добровольно прибыл защищать Украину в апреле прошлого года.

На войне в Украине погибли три добровольца из Польши. Все они скончались от тяжелых ранений, полученных на востоке Украины.

Об этом сообщил министр Совета министров Республики Польша Михал Дворчик.

По его словам, утром 26 марта, в больнице Днепра скончался тяжело раненный доброволец из Польши. Отмечается, что он стал третьим гражданином Польши, погибшим в результате развязанной Россией войны против Украины в течение последней недели.

"Утром в больнице Днепра скончался тяжелораненый доброволец. Трагическая неделя — в общей сложности погибли 3 наших соотечественников, которые воюют на стороне Украины", — отметил польский чиновник.

Он не назвал имена воинов, отдавших жизнь в боях за Украину.

Однако накануне корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский рассказывал о гибели командира взвода Иностранного легиона по имени Михал. Воин добровольно прибыл защищать Украину еще в апреле прошлого года. Зимой получил ранения и ездил на лечение в родную страну, однако уже к Рождеству приехал к собратьям на фронт.

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Вместе с тем, обнародовали новости относительно раненых волонтеров из Польши более обнадеживающие.

"После того, как накануне стало известно, что волонтер с легкими ранениями уже вернулся домой, стало известно о ранении состояния его коллеги, который с тяжелыми ранениями был госпитализирован в одну из больниц Днепра", — говорится в сообщении.

Дворчик рассказал и то, что состояние раненых 16 марта вблизи города Часов Яр польских волонтеров значительно улучшилось: один уже достался Польше, другой готовится к возвращению домой.

Ранее стало известно, что на фронте погиб основатель разведывательного отряда "Бешкетники Сирка" Иван Щеголов.

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