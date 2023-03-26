Ракетный удар по Запорожью: в больнице скончался молодой парень

У парня была открыта черепно-мозговая травма.
В Запорожье выросло количество жертв ракетного удара по многоэтажному дому. В больнице скончался потерпевший 2004 года рождения.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
"Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось: в больнице скончался парень 2004 г.р.", — проинформировали в обладминистрации.
Отмечается, что у парня была открыта черепно-мозговая травма. Врачи боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось.
Ракетный удар по Запорожью 22 марта
В Запорожье во время воздушной тревоги 22 марта раздались взрывы. Ракета попала в два жилых дома. Оккупанты атаковали город шестью ракетами.
Сигнал воздушной тревоги в Запорожье раздался после того, как ракеты попали в жилые дома. В Воздушных силах это объясняют тем, что город является прифронтовым. Оно расположено недалеко от линии боевого столкновения.
Спасатели извлекли из-под завалов 6 человек. В общей сложности пострадали 34 человека: 29 госпитализированы, из них трое детей. Было известно, что один человек скончался в больнице.
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