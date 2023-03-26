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Анна Кошмал в пикантном купальнике ошеломила стройной фигурой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
741
Время на прочтение
1 мин
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Анна Кошмал в пикантном купальнике ошеломила стройной фигурой

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Звездные коллеги артистки уже успели отреагировать на ее фото.

Украинская актриса Анна Кошмал порадовала поклонников пикантным контентом.

Знаменитость неоднократно делилась с фанами достижениями в йоге, которые помогают ей держать фигуру в тонусе. На этот раз артистка нагляднее продемонстрировала свою стройность.

В Instagram Анна опубликовала фото, где она появилась в черном сплошном купальнике с пикантными вырезами. Актриса подтвердила, что у нее действительно невероятно стройная и подтянутая фигура.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал решила не делиться своими мыслями под снимками, а лишь оставила цитату дизайнера Джанфранко Ферре: "У каждой женщины множество тел, которые она одевает по настроению".

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Тем временем коллеги знаменитости по сцене уже засыпали ее комплиментами. Так, фото Анны прокомментировали актеры Дарья Петрожицкая, Тарас Цымбалюк и Наталка Денисенко.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Напомним, держать фигуру в тонусе Кошмал помогает йога. Недавно звезда хвасталась, как может выполнять сверхсложные асаны.

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Дата публикации
Просмотры
741
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