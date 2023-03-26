В ВСУ о ситуации в Бахмуте: "идут тяжелые бои"

Украинские военные за сутки уничтожили танк, несколько единиц артиллерии, два беспилотника на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины смогли стабилизировать ситуацию в Бахмуте. В то же время продолжают идти тяжелые бои на Лиманско-Купянском направлении.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в Бахмуте сложная, однако ее удалось стабилизировать.

"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр их резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный" по Бахмутскому направлению — 268 обстрелов было всего", — сказал Череватый.

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Также он отметил, что украинские военные в сутки уничтожили танк, несколько единиц артиллерии, два беспилотника, ротный командно-наблюдательный пункт и 10 полевых складов боекомплектов врага.

Между тем в ISW считают, что наступление российских кафиров в Украине достигает кульминации. Чтобы предотвратить это, регулярная армия РФ может вмешаться в атакующие действия наемников ППК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

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