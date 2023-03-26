У ЗСУ розповіли про ситуацію у Бахмуті: "точаться важкі бої"

Українські військові за добу знищили танк, декілька одиниць артилерії та два безпілотники на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України змогли стабілізувати ситуацію у районі Бахмута. Водночас продовжують точитися важкі бої на Лимансько-Куп'янському напрямку.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація у Бахмуті складна, проте її вдалося стабілізувати.

"Вчора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього", - сказав Череватий.

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Також він зазначив, що українські військові за добу знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів ворога.

Тим часом в ISW вважають, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації. Щоб запобігти цьому, регулярна армія РФ може втрутитися в атакувальні дії найманців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

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