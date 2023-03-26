Анна Кошмал у пікантному купальнику приголомшила стрункою фігурою

Зіркові колеги артистки вже встигли відреагувати на її фото.

Українська акторка Анна Кошмал потішила шанувальників пікантним контентом.

Так, знаменитість неодноразово ділилася з фанами досягненнями в йозі, які допомагають їй тримати фігуру в тонусі. Цього разу артистка більш наглядно продемонструвала свою стрункість.

В Instagram Анна опублікувала фото, де вона постала у чорному суцільному купальнику з пікантними вирізами. Акторка підтвердила, що в неї дійсно неймовірно струнка та підтягнута фігура.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал вирішила не ділитися своїми думками під знімками, а лише залишила цитату дизайнера Джанфранко Ферре: "У кожної жінки безліч тіл, які вона одягає за настроєм".

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Тим часом колеги знаменитості за сценою вже засипали її компліментами. Так, фото Анни прокоментували актори Дар'я Петрожицька, Тарас Цимбалюк та Наталка Денисенко.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, тримати фігуру у тонусі Кошмал допомагає йога. Нещодавно зірка хизувалася, як може виконувати надскладні асани.

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