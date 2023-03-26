Анна Кошмал у пікантному купальнику приголомшила стрункою фігурою

Зіркові колеги артистки вже встигли відреагувати на її фото.
Українська акторка Анна Кошмал потішила шанувальників пікантним контентом.
Так, знаменитість неодноразово ділилася з фанами досягненнями в йозі, які допомагають їй тримати фігуру в тонусі. Цього разу артистка більш наглядно продемонструвала свою стрункість.
В Instagram Анна опублікувала фото, де вона постала у чорному суцільному купальнику з пікантними вирізами. Акторка підтвердила, що в неї дійсно неймовірно струнка та підтягнута фігура.
Анна Кошмал вирішила не ділитися своїми думками під знімками, а лише залишила цитату дизайнера Джанфранко Ферре: "У кожної жінки безліч тіл, які вона одягає за настроєм".
Тим часом колеги знаменитості за сценою вже засипали її компліментами. Так, фото Анни прокоментували актори Дар'я Петрожицька, Тарас Цимбалюк та Наталка Денисенко.
Нагадаємо, тримати фігуру у тонусі Кошмал допомагає йога. Нещодавно зірка хизувалася, як може виконувати надскладні асани.
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