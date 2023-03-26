Зірка "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф вперше стане батьком

Популярний британський актор Деніел Редкліфф, який став відомий на весь світ завдяки фільму "Гаррі Поттер", вперше стане батьком.

Про це виданню The Mirror повідомив прессекретар знаменитості. Первістка 33-річному Редкліффу народить 38-річна кохана, американська акторка Ерін Дарк.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк / Фото: Associated Press

Інсайдер розповів виданню, що пара з нетерпінням чекає на появу на світ їхньої дитини. До речі, минулого року Деніел заявив, що до 2024 року припиняє акторську кар'єру. Цілком можливо, що цей час він присвятить батьківству.

"Деніел та Ерін дуже щасливі, що стануть батьками. Вони в захваті та не можуть дочекатися, коли стануть сім'єю, що складається з трьох людей", - розповів інсайдер.

До речі, днями парочку заскочили разом під час прогулянки. Вже тоді в Ерін виднівся чималий округлий животик, який вона намагалася приховати.

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Зазначимо, Деніел Редкліфф та Ерін Дарк перебувають у стосунках від 2012 року. Парочка познайомилася під час знімань фільму "Убий своїх коханих".

Нагадаємо, нещодавно Марк Цукерберг втретє став батьком. Дружина підприємця Прісцилла Чан народила доньку, яку пара назвала Аурелією.

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