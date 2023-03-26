Путін заявив, що Росія та Китай не створювали "військовий союз"

Разом з тим країни мають намір розвивати співробітництво між країнами у різних сферах, в тому чилі у військовій.

Росія та Китай мають намір розвивати співробітництво між країнами у різних сферах, в тому чилі у військовій, але не "військовий союз".

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час свого інтервʼю, повідомляє ТАСС.

Також читайте Візит Сі до Москви: китайський лідер застеріг Путіна від застосування ядерної зброї

"Росія та Китай розвивають співпрацю, у тому числі військово-технічну, але "це не військовий союз", - сказав Путін.

Крім того, Путін сказав, що у новій стратегічній концепції Північноатлантичного альянсу написано про розвиток відносин з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону та про плани створення "глобального НАТО".

"Ідея створення "глобального НАТО" за участю країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону нагадує військовий блок країн "осі" часів Другої світової війни", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю означає, що Володимир Путін програє війну і дуже цього боїться.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії пропагандисти поскаржилися на брак дронів та антидронної зброї. Кажуть, що у разі контрнаступу ЗСУ — окупаційні війська недостатньо озброєні.

Читайте також: