Путін заявив, що Росія та Китай не створювали "військовий союз"

Разом з тим країни мають намір розвивати співробітництво між країнами у різних сферах, в тому чилі у військовій.
Росія та Китай мають намір розвивати співробітництво між країнами у різних сферах, в тому чилі у військовій, але не "військовий союз".
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час свого інтервʼю, повідомляє ТАСС.
"Росія та Китай розвивають співпрацю, у тому числі військово-технічну, але "це не військовий союз", - сказав Путін.
Крім того, Путін сказав, що у новій стратегічній концепції Північноатлантичного альянсу написано про розвиток відносин з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону та про плани створення "глобального НАТО".
"Ідея створення "глобального НАТО" за участю країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону нагадує військовий блок країн "осі" часів Другої світової війни", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю означає, що Володимир Путін програє війну і дуже цього боїться.
Крім того, ми раніше інформували, що у Росії пропагандисти поскаржилися на брак дронів та антидронної зброї. Кажуть, що у разі контрнаступу ЗСУ — окупаційні війська недостатньо озброєні.
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