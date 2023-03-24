"РФ заплатить за агресію проти України": економіст про санкції та репарації

На сьогодні є певні суми, арештовані і «заморожені» в Європі.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін розповів про те, що цифра руйнувань РФ в Україні варіює в залежності від методики оцінок.

Таку думку він висловив в прямому ефірі телеканалу FREEDOM.

Економіст зазначає, що згідно з одними даними, вона становить близько 430 млрд доларів, згідно з іншими — вже досягає 700 млрд.є

«Руйнування житлового фонду та інфраструктури становить понад 150 млрд доларів станом на лютий цього року. Треба розуміти, що для відновлення економіки грошей потрібно буде більше. Ці суми не кінцеві, тому що військові дії продовжуються, відповідно продовжується руйнування критичної інфраструктури, житлового фонду, промислових підприємств", - каже Пендзін.

Він додає, що доведені мають бути задокументовані. Для цього уже працюють відповідні слідчі групи.

"Коли ми говоримо про суми, маємо розуміти, що це не просто інформація для інвесторів про те, скільки необхідно вкласти грошей. Головна мета — висунення рахунку агресору для компенсації нанесених збитків через механізм репарацій. Цей механізм потребує чіткого аналізу зазнаних Україною втрат", - наголошує він.

Зокрема, на сьогодні є певні суми, арештовані і «заморожені» в Європі — це гроші Центрального банку Росії, і гроші російських олігархів, які мають відношення до агресії і які потрапили в санкційні списки.

"Коли починалася активна фаза бойових дій, за межами РФ було сконцентровано близько 350 млрд доларів резервів Центрального банку Росії. Вони зараз активно виявляються. На сьогодні, за оцінками Мінфіну Сполучених Штатів, загальні суми виявлених активів, які мають чітке походження, становлять трохи менше 60 млрд доларів. Тому об’єм для роботи доволі великий", - зазначає економіст.

Пендзін каже, що у 10-му пакеті санкцій, який був прийнятим, активно обговорюється введення штрафних санкцій для європейських компаній та фізичних осіб, які ухиляються від виявлення російських активів, які знаходяться у них на рахунках.

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"Для фізичних осіб ця сума мала б становити 50 тисяч євро, для юридичних — 10% обігу. Це обговорюється для того, щоб таким чином стимулювати європейські банки та компанії для інформування відповідних органів ЄС з приводу наявності у них на рахунках російських грошей, які підлягають арешту. Є велика надія, що після внесення відповідних змін в юридичні документи ЄС, ці гроші надійдуть Україні в якості репарацій», - резюмує економіст.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла ухвалила закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також порядок отримання компенсації.

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