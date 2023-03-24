В Севастополі спрацювало ППО та чутно постріли з автоматів

В окупованому Севастополі місцеві чують звуки стрільби з автоматичної зброї. Також повідомляється про работу ППО.

В окупованому РФ Севастополі чутно звуки стрільби з автоматичної зброї та роботу ППО. Так званий “губернатор” міста Михайло Развожаєв каже про “навчання”.

Про це пишуть в телеграм каналі “Крим. Реалії”.

Як зазначається, спочатку були повідомлення про те, що в окупованому місті “гучні звуки пов’язані з профілактичною роботою на користь протипідводного-диверсійного забезпечення”. Окремо “губернатор” наголосив, що “в місті все спокійно”.

Проте згодом місцеві почали казати про роботу ППО, а також автоматні черги у районі російського військового училища біля Стрілецької бухти.

“Зараз у районі Північного молу сили ППО проводять тренування. У місті все спокійно”, – заявив Развожаєв.

Нагадаємо, що жителі окупованого Севастополя кажуть, що вони часто чують незрозумілі вибухи. А після атаки невідомих дронів над містом 22 березня весь день літають російські літаки.

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