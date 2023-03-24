Експерт спрогнозував можливий сценарій деокупації Криму

Зараз Україна має дозвіл на використання будь-якої західної зброї для звільнення Криму.

Звільнити Кримський півострів Збройні сили України зможуть насамперед за допомогою західної зброї.

Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, передає 24 Канал.

За слова політтехнолога, Крим має велике значення для російського диктатора Путіна. Зокрема, він навідався туди 18 березня .

Шейтельман каже, що союзники України змінили свою думку щодо повернення Криму. Так, наприклад, Сполучені Штати дали свою згоду на використання американської та європейської зброї для звільнення півострова.

"Важливість тези, що Крим має пропагандистське значення, дуже зменшилась за рік. Тому що уже всім наплювати на це, коли Росія спокійно віддає свої "суб'єкти федерації". Хоча і цього ніхто наче й не помітив", – зазначив політтехнолог.

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Політтехнолог додає, що зараз біля українського берега стоїть російський авіаносець, який ми поки що не можемо потопити.

"Тому нам дуже важливо звільнити Крим саме у воєнному сенсі. Після звільнення півдня та побережжя Азовського моря з Криму доведеться зробити острів. Півострів зробити островом, тобто підірвати остаточно Кримський міст", – підкреслив Шейтельман.

Тим часом окупанти готуються до евакуації з Криму, про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова.