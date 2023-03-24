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Потужний землетрус відчували у трьох країнах

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Потужний землетрус відчували у трьох країнах

Фото: cxid.info

Підземні поштовхи відбулися на кордоні між Туреччиною та Іраном, їх відлуння докотилося до Вірменії.

У п’ятницю, 24 березня, в Ірані стався землетрус магнітудою 5,6. 

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Його епіцентр був розташований за 14 км від міста Хой, що на сході країни, поблизу кордону з Туреччиною. 

Підземні поштовхи зафіксували також вірменські сейсмологи. У повідомленні зазначається, що осередок землетрусу в іранській провінції Західний Азербайджан залягав на глибині 10 кілометрів, сила підземного поштовху в епіцентрі становила сім балів.

Землетрус відчувався у чотирьох областях Вірменії — силою від 2 до 4 балів. 

Напередодні, 23 березня, у Туреччині, яка все ще бореться з наслідками лютневих руйнівних землетрусів, підземні поштовхи магнітудою 5,3 сталися у провінції Кахраманмараш на південному сході країни, яка вже постраждала раніше.  

Нагадаємо, 6 лютого потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 сколихнули південно-східну Туреччину та північну Сирію. Загалом загинуло майже 57 тисяч людей, мільйони мешканців залишилися без домівок.

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Дата публікації
Перегляди
593
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