Мощное землетрясение ощущали в трех странах

Подземные толчки произошли на границе между Турцией и Ираном, их отголоски докатились до Армении.

В пятницу, 24 марта, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Его эпицентр был расположен в 14 км от города Хой, что на востоке страны, вблизи границы с Турцией.

Подземные толчки также зафиксировали армянские сейсмологи. В сообщении отмечается, что центр землетрясения в иранской провинции Западный Азербайджан залегал на глубине 10 километров, сила подземного толчка в эпицентре составляла семь баллов.

Землетрясение ощущалось в четырех областях Армении — силой от 2 до 4 баллов.

Накануне, 23 марта, в Турции, все еще борющейся с последствиями февральских разрушительных землетрясений, подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке пострадавшей ранее страны.

Напомним, 6 февраля мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 потрясли юго-восточную Турцию и северную Сирию. В общей сложности погибли почти 57 тысяч человек, миллионы жителей остались без домов.

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