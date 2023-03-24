Кремль заявил о "положительной новости" по Северному потоку-2

В Кремле положительно оценили намерение Дании пригласить оператора Северного потока-2 для участия в подъеме со дна Балтийского моря неизвестного объекта у газопровода.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков 24 марта.

"Посмотрим, что за этим будет дальше стоять. Но пока, безусловно, это положительная новость. Это положительная новость, когда владельца трубы приглашают к очень важным действиям в рамках расследования", – сказал он.

По словам Пескова, обнаруженный объект расположен якобы рядом со швом труб и является уязвимым местом.

"Взрыв также произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту. А, судя по всему, нет", — предусмотрел Песков и добавил, что расследование должно быть прозрачным.

Следует отметить, что Россия давно настаивает на том, чтобы ее приобщили к расследованию взрывов на газопроводах. Но в Дании заявляли, что такого разрешения не дадут.

Однако Датское энергетическое агентство все же пригласило компанию Nord Stream 2 помочь поднять неизвестный объект, найденный вблизи нити газопровода Северный поток-2 на дне Балтийского моря. По последним данным, оператор газопровода уже дал такое согласие.

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