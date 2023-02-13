Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar: видео

На вооружении ВСУ теперь будут самоходные гаубицы Caesar французского производства.

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы Caesar. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы. Спасибо, Дания!", — говорится в сообщении.

Напомним, в январе стало известно, что Дании передаст Украине 19 самоходных гаубиц типа Caesar французского производства.

31 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна также передаст Украине 12 гаубиц Caesar и отправит 150 солдат в Польшу, которые будут учить украинских военных.

Отметим, САУ "Caesar" — самоходная артиллерийская установка, использующая 155 мм калибр и разработанная во Франции фирмой Nexter. Во время огневых испытаний в январе 2022 года из САУ Caesar был выпущен корректируемый снаряд Excalibur. Он смог уничтожить две цели в 46 км от артустановки.

Ранее мы рассказали более подробные характеристики французской артустановки на колесах.

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