Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar: відео

На озброєнні ЗСУ тепер будуть самохідні гаубиці Caesar французького виробництва.

Данія передала Україні усі свої самохідні гаубиці Caesar.

Про це повідомило Міністерство оборони України в Telegram.

"Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи. Дякуємо, Даніє!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Данії передасть Україні 19 самохідних гаубиць типу Caesar французького виробництва.

31 січня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна також передасть Україні 12 гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, які будуть навчати українських військових.

Зазначимо, САУ "Caesar" - самохідна артилерійська установка, яка використовує 155-мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter. Під час вогневих випробувань у січні 2022 року із САУ "Caesar" було випущено коригований снаряд Excalibur. Він зміг знищити дві цілі на відстані 46 км від артустановки.

Раніше ми розпвідали більш детальні характеристики французької артустановки на колесах.

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