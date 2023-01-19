Окупантам буде гаряче: Данія надасть Україні 19 артустановок Caesar

Міністр оборони Данії, коментуючи рішення надати Caesar, сказав, що його країна жертвує їх "на боротьбу за свободу України".

Українські військові сили отримають 19 французьких артустановок Caesar від Данії.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Данії.

"Це дуже велика і значна пожертва. Ми постійно контактували з українцями щодо артилерії "Цезар", зокрема, і я щасливий, що тепер ми отримали широку підтримку від парламенту Данії, щоб пожертвувати її на боротьбу за свободу України. Немає сумнівів, що вона потрібна", - сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Йенсен.

Що відомо про озброєння Caesar

САУ "Caesar" - самохідна артилерійська установка, яка використовує 155-мм калібр та розроблена у Франції фірмою Nexter. Під час вогневих випробувань у січні 2022 року із САУ "Caesar" було випущено коригований снаряд Excalibur. Він зміг знищити дві цілі на відстані 46 км від артустановки.

Вона оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціонування повітря.

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