Зеленський зустрівся у Києві із президентом Євроради: деталі (фото, відео)

У четвер, 19 січня, із візитом до Києва прибув президент Європейської ради Шарль Мішель. Європейського політика зустрів український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив глава держави, опублікувавши відео та фото із зустрічі.

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"Вітаю в Україні Президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Пізніше він поінформував про змістовні переговори з очільником Європейської ради.

"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав лідер України.

На пресконференції за підсумками перемовин Зеленський підкреслив, що "наша мета – це повноправне членство України в Євросоюзі. І я впевнений, що ми досягнемо цієї мети. Уже цьогоріч ми маємо розпочати переговори щодо членства України в ЄС. Маємо велику мотивацію, велике бажання й ідемо вперед".

Зеленський подякував Мішелю за підтримку інституційного розвитку України, за лідерство й лідерську підтримку України.

Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка

19 січня Європарламент ухвалив рішення про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема очільника Кремля Володимира Путіна, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за злочини агресії проти України.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав це "в ажливим кроком до притягнення до відповідальності російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому".

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