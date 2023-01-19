Зеленський привітав рішення Європарламенту про створення спецтрибуналу для РФ

Президент наголосив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, а справедливість має перемогти.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це він написав у Twitter.

"Закликаю усіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти", - наголосив він.

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Зазначимо, Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку дій зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.

Раніше Україна виступила з ініціативою створення міжнародного спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво росії за скоєння злочину агресії проти України.

Нагадаємо, міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним у місті.

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