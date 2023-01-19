Зеленский поприветствовал решение Европарламента о создании спецтрибунала для РФ

Президент подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессивную войну, а справедливость должна победить.
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал принятие резолюции Европарламента о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Об этом он написал в Twitter.
"Призываю всех наших партнеров поддержать такой трибунал. Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, справедливость должна победить", — подчеркнул он.
Отметим, Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку действий по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины.
Ранее Украина выступила с инициативой создания международного специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности руководство России за совершение преступления агрессии против Украины.
Напомним, городские власти Гааги поддерживают проведение спецтрибунала над главой Кремля Владимиром Путиным в городе.
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