Трибунал над Путіним: міська влада Гааги підтримує проведення розслідування та суд

Лідерка нідерландської партії VVD запропонував створити у місті спецтрибунал для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.

Міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним у місті.

Про це повідомив лідерки нідерландської партії VVD Лотте ван Бастен Батенбург в ексклюзивному коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі.

Вона зауважила, що в Гаазі вже базуються Міжнародний кримінальний суд, спецтрибунали щодо Руанди та Югославії, а також європейські органи юстиції та поліції – Євроюст і Європол.

"Тому ми маємо досвід і міжнародно-правову інфраструктуру для розміщення майбутнього спеціального трибуналу для України, який буде вести розслідування та судове переслідування злочинів і звірств, скоєних у цій агресивній російській війні", – сказала ван Бастен Батенбург.

Вона наголосила, що майбутній спецтрибунал щодо РФ можна здійснювати в офісах і залах трибуналів щодо Руанди та Югославії, оскільки вони вже завершують свою роботу.

"Я можу собі уявити, що знадобиться нова чи друга будівля, враховуючи, скільки воєнних злочинів уже було зареєстровано та розслідується в Україні. Найкраще місце, безумовно, буде поблизу Європолу, Євроюсту, МКС та спеціальних трибуналів щодо Руанди та Югославії", – сказала вона.

Нагадаємо, разом з ЄС Нідерланди шукатимуть міжнародну підтримку та фінансування для трибуналу.

Водночас Україна домовилася щодо подальшої співпраці в оборонній, енергетичній сферах, а також щодо проєктів відбудови держави та щодо санкцій РФ.

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