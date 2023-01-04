"Нам потрібно готуватися": Данілов попередив про загострення у війні в лютому 

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що росіяни готуються до нового загострення на фронті. Окупанти хочуть змусити Україну підписати черговий "мирний договір".

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Росіяни розраховують на певне загострення на фронті. І вони до цього готуються, бо є багато маркерів. Зараз людина на прізвище Козак активізувався та проводить зустрічі з європейськими діячами, щоб примусити нас до певних "мирних угод" а-ля "Мінськ-3". У нас є приводи говорити, що в лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання. Там буде і Мюнхенська безпекова конференція, і події в Нью-Йорку. Зараз вони через Червоний Хрест почали дуже турбуватися, чим ми ліквідовуємо окупантів. У лютому може бути певне загострення. Нам потрібно до цього готуватися", - пояснив Данілов.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Путін закликав ЗСУ "скласти зброю і йти додому".

Проте Сили оборони від перших днів війни захищають Україну від окупантів. ЗСУ провели успішні контрнаступи в північних областях, на Харківщині та Херсонщині.

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