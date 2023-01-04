"Нам потрібно готуватися": Данілов попередив про загострення у війні в лютому 

Окупанти хочуть змусити Україну підписати нові "мирні угоди".
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що росіяни готуються до нового загострення на фронті. Окупанти хочуть змусити Україну підписати черговий "мирний договір".
Про це він сказав в етері телемарафону.
"Росіяни розраховують на певне загострення на фронті. І вони до цього готуються, бо є багато маркерів. Зараз людина на прізвище Козак активізувався та проводить зустрічі з європейськими діячами, щоб примусити нас до певних "мирних угод" а-ля "Мінськ-3". У нас є приводи говорити, що в лютому вони можуть мати ще одну спробу для того, щоб вирішити це питання. Там буде і Мюнхенська безпекова конференція, і події в Нью-Йорку. Зараз вони через Червоний Хрест почали дуже турбуватися, чим ми ліквідовуємо окупантів. У лютому може бути певне загострення. Нам потрібно до цього готуватися", - пояснив Данілов.
Війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабний наступ на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації з демілітаризації та денацифікації України". Путін закликав ЗСУ "скласти зброю і йти додому".
Проте Сили оборони від перших днів війни захищають Україну від окупантів. ЗСУ провели успішні контрнаступи в північних областях, на Харківщині та Херсонщині.
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