У Генштабі розповіли, на яких напрямках окупанти наступають, а де – обороняються

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти продовжують переміщувати на передову особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень ворог використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 4 січня.

Удари ворога

Протягом цієї доби росіяни завдали 3 ракетних удари по цивільних об’єктах Костянтинівки Донецької області, здійснили 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Генштаб попереджає, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – ведуть оборону. Проводять інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега Дніпра.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка - Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

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На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій українськи військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів. Не припиняє тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро.

Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.

"Вагнерівці" в Луганську

У Луганську, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців ПВК “Вагнер”.

Удари у відповідь

Українська авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив "бавовну" в Токмаку 3 січня.Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та загиблими.