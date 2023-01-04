Померла учасниця шоу "Голос країни" Катерина Давиденко

Померла учасниця вокального шоу "Голос країни", виконавиця Катерина Давиденко.

Сумну звістку у Facebook повідомив співак Іво Бобул.

"Померла хороша співачка, вчилася в естрадно цирковій академії, – Катерина Давиденко", - написав Бобул.

Знайомі Катерини у коментарях на її сторінці у Instagram відповіли, що стало причиною смерті. Одна підписниця написала, що життя Катерини забрала пневмонія.

Фото: zebra_davidenko/Instagram

"Від пневмонії померла, офіційна версія", - зазначила підписниця.

Зазначимо, на момент смерті Катерині було 28 років. У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

Нагадаємо, Катерина Давиденко 2014 року брала участь у вокальному шоу "Голос країни". На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала пісню Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai та потрапила до команди Святослава Вакарчука.

Читайте також: