Умерла участница шоу "Голос країни" Екатерина Давыденко

Умерла участница вокального шоу "Голос країни", исполнительница Екатерина Давыденко.

Печальное известие в Facebook сообщил певец Иво Бобул.

"Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, – Екатерина Давиденко", — написал Бобул.

Знакомые Екатерины в комментариях на ее странице в Instagram ответили, что стало причиной смерти. Одна подписчица написала, что жизнь Екатерины забрала пневмония.

Фото: zebra_davidenko/Instagram

"От пневмонии умерла, официальная версия", — отметила подписчица.

Отметим, что на момент смерти Екатерине было 28 лет. У певицы осталась 9-летняя дочь Мария.

Напомним, Екатерина Давиденко в 2014 году принимала участие в вокальном шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях она исполнила песню Virtual Insanity британской группы Jamiroquai и попала в команду Святослава Вакарчука.

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