Умерла участница шоу "Голос країни" Екатерина Давыденко

Известна причина смерти певицы.
Умерла участница вокального шоу "Голос країни", исполнительница Екатерина Давыденко.
Печальное известие в Facebook сообщил певец Иво Бобул.
"Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, – Екатерина Давиденко", — написал Бобул.
Знакомые Екатерины в комментариях на ее странице в Instagram ответили, что стало причиной смерти. Одна подписчица написала, что жизнь Екатерины забрала пневмония.
"От пневмонии умерла, официальная версия", — отметила подписчица.
Отметим, что на момент смерти Екатерине было 28 лет. У певицы осталась 9-летняя дочь Мария.
Напомним, Екатерина Давиденко в 2014 году принимала участие в вокальном шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях она исполнила песню Virtual Insanity британской группы Jamiroquai и попала в команду Святослава Вакарчука.
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