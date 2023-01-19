У Польщі розкритикували Австрію за заклики послабити санкції проти РФ

Польща дотримується того, що санкції проти Росії за її агресію є необхідними.

Речник уряду Польщі розкритикував заяву голови МЗС Австрії, який закликав серед послабити європейські обмеження щодо Москви. У Варшаві нагадали, що саме така політика в енергетичній сфері призвела до війни.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"Кожна спроба заплющити очі на російські злочини під прикриттям повернення до нормального функціонування економічних відносин є величезною помилкою", - заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

Він додав: "Польща дотримується своєї думки про санкції проти Росії".

Напередодні австрійський міністр закордонних справ Александр Шалленберг закликав зберігати почуття міри, стосовно Росії і закликав серед послабити європейські обмеження щодо Москви. Шалленберг також розкритикував Польщу за те, що та у грудні не пустила російського міністра Лаврова на зустріч ОБСЄ.

Своєю чергою, у МЗС України запросили голову австрійської дипломатії відвідати Дніпро, де він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці.

Читайте також: