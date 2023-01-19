Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка

У четвер, 19 січня, Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема очільника Кремля Володимира Путіна, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за злочини агресії проти України.

Про це йдеться на сайті Європаламенту.

Відповідно до ухваленого документа, євродепутати закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародним співтовариством домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

"Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпіні та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення осіб, відповідальних до відповідальності згідно з міжнародним правом. П ідготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Необхідно підтримати українські та міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому ", - наголосили депутати Європарламенту.

Точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити. Т екст постанови ухвалено 472 голосами "за", 19 "проти" та 33 "утрималися".

Парламент переконаний, що створення спецтрибуналу надішле дуже чіткий сигнал як російському суспільству, так і міжнародній спільноті, що Путін і російське керівництво в цілому можуть бути засуджені за злочин агресії в Україні.

На ухвалене рішення Європарламенту відреагували у МЗС України. Очільник дипломатичного відомства Дмитро Кулеба назвав це "в ажливий крок до притягнення до відповідальності російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому".

I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023

Нагадаємо, міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним у місті.

Читайте також: