Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для Путіна та Лукашенка

За документ проголосували 472 євродепутати, проти - 19, утрималися - 33.
У четвер, 19 січня, Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема очільника Кремля Володимира Путіна, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за злочини агресії проти України.
Про це йдеться на сайті Європаламенту.
Відповідно до ухваленого документа, євродепутати закликають ЄС у тісній співпраці з Україною та міжнародним співтовариством домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.
"Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпіні та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення осіб, відповідальних до відповідальності згідно з міжнародним правом. Підготовча робота ЄС щодо спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Необхідно підтримати українські та міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому", - наголосили депутати Європарламенту.
Точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити. Текст постанови ухвалено 472 голосами "за", 19 "проти" та 33 "утрималися".
Парламент переконаний, що створення спецтрибуналу надішле дуже чіткий сигнал як російському суспільству, так і міжнародній спільноті, що Путін і російське керівництво в цілому можуть бути засуджені за злочин агресії в Україні.
На ухвалене рішення Європарламенту відреагували у МЗС України. Очільник дипломатичного відомства Дмитро Кулеба назвав це "важливий крок до притягнення до відповідальності російського керівництва та запобігання таким злочинам у майбутньому".
I’m grateful to members of @Europarl_EN for passing the resolution on the establishment of a Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. Important step toward a legal mechanism for putting Russian leadership on trial and preventing such crimes in the future.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 19, 2023
Нагадаємо, міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над очільником Кремля Володимиром Путіним у місті.
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