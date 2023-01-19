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Від Пригожина вимагають визнати його брехню на суді про ПВК “Вагнера”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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1022
Час на прочитання
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Від Пригожина вимагають визнати його брехню на суді про ПВК “Вагнера”

Фото: Associated Press

"Кухар Путіна" раніше відхрещувався від своєї причетності до приватної армії найманців, які воюють, зокрема, в Україні, та домігся спростування в судовому порядку.

Суд буде переглядати позов російського бізнесмена Євгена Пригожина, який віднедавна визнає себе власником армії найманців, відомої як ПВК "Вагнера", до колишнього головного редактора радіостанції "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на адвоката, який представляв у суді інтереси ексредактора.

Раніше суд за позовом "кухара Путіна" визнав недостовірним твердження Венедиктова про те, що "Пригожин є господарем ПВК "Вагнера". Однак, тепер сам позивач цього не приховує.

"Мною подано заяву про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами. Вона прийнята судом і буде розглянута 6 лютого", - сказав адвокат.

Нагадаємо, російський бізнесмен і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин все більше конфліктує з російськими елітами - не тільки з Міноборони та Генштабом РФ, але навіть з чиновниками Адміністрації президента і "старими друзями" Путіна з Петербурга.

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Дата публікації
Перегляди
1022
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