"Наближається великий бій": ізраїльський історик попередив про загострення війни

В Україні триває дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Країни НАТО повинні діяти швидко, бо часу на обговорення немає - настав час конкретних дій.

Таку заяву зробив ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд в розмові з Onet.

"Має бути великий бій. Через два-три місяці чекатимемо великої війни, і ніхто не знає, чим усе закінчиться. Це дуже кровопролитна та затяжна війна на виснаження. Ми маємо бути до цього готові, бо це триватиме ще як мінімум кілька місяців, а може, й довше. Я сподіваюся, що країни НАТО діятимуть швидко, бо немає часу на обговорення. Настав час конкретних дій. Хоча мобілізація російських військ, яку планує Кремль, вимагає деякого часу, вже один цей факт має нас просвітити", — сказав Ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд.

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За словами ван Кревельда, занепокоєння викликає пересування російських військ у Білорусі. Втім, на думку історика, Олександр Лукашенко тягне час, сподіваючись, що зможе протриматися, не вплутуючись у війну, якнайдовше.

"Пересування російських військ у Білорусі також викликає занепокоєння. Метою Володимира Путіна від початку війни було схилити на свій бік Олександра Лукашенка. Це було метою зустрічі Путіна з білоруським диктатором у Мінську наприкінці минулого року. Інтервенція, а тим паче спільна, могла б відкрити третій — північний — фронт проти України, на додаток до двох уже існуючих — на сході та півдні", — пояснює ван Кревельд.

Історик вказує, якщо Україна виграє війну, а отже, НАТО і увесь Захід, зокрема, у Лукашенка та Білорусі будуть великі неприємності. Утім, у разі перемоги РФ, Білорусь стане ще більш залежною від Росії.

"А якщо переможуть Путін та Росія, у білоруського лідера потім можуть виникнути ще більші проблеми, бо його країна буде змушена стати ще більш залежною від Росії. Тому я думаю, що Лукашенко тягне час, сподіваючись вижити, не вступаючи у війну якнайдовше", — каже ван Кревельд.

Говорячи про дискусії щодо повільності німців у відправленні до України танків Leopard 2, ван Кревельд пояснив, що "німецький народ не хоче війни".

"Протягом багатьох років через Другу світову війну він керувався гаслом "nie wieder Krieg", що означає "Досить війни". Він (Берлін) побоюється звинувачень у надмірному мілітаризмі та відродження "німецької агресії". Таким чином, Шольц і компанія хочуть зробити рівно стільки, щоб догодити своїм союзникам по НАТО, але не більше", — додав Мартін ван Кревельд.

Нагадаємо, зранку 19 січня президент України Володимир Зеленський розповів про стан війни та коли і за яких умов Україна зможе досягти успіхів на полі бою.

Як повідомлялося, польський генерал Вальдемар Скшипчак попередив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. На його думку, що РФ може вдарити з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявляв, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

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