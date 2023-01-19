Росіяни вдарили по центру Херсона, у місті виникла пожежа (відео)

Через атаку росіян у Херсоні сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

У четвер, 19 січня, російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню центр Херсона. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу міста з РСЗВ. Поруч немає жодного військового обʼєкта, лише житлові будинки та цивільна інфраструктура. Через атаку росіян сталася пожежа, а також залишилися нерозірвані боєприпаси. Завдяки оперативній роботі рятувальників загоряння — ліквідовано, снаряди – прибрано", - написав він.

За словами посадовця, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкодження зазнав один із будинків - вибуховою хвилею та уламками снарядів в оселі вибило вікна.

"Їй їх оперативно перекриють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони вже невдовзі вирушать на місце події, аби допомогти містянам ліквідувати наслідки російської атаки", - пообіцяв Янушевич.

Росія щодня обстрілює Херсон та область

Після звільнення Херсон щодня - під вогнем окупаційних військ. Лише протягом дня російські війська 19 разів обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки.

За минулу добу, 18 січня, російські загарбники 56 разів атакували Херсонщину. Окупанти били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Як повідомили у ОВА, черех ворожі обстріли 4 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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